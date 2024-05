L’Isola dei Famosi Juliana Moreira in ansia per Edoardo Stoppa | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 29 maggio 2024) News Tv.dei”. L’inviato di “Striscia la Notizia” è uno dei protagonisti di questa nuova edizione del reality show di Canale 5.è inoltre uno dei favoriti per la vittoria finale. Nel frattempo, però, la moglie è inper lui. (Continua…) Leggi anche: “dei”, è furia del pubblico controe i produttori Leggi anche: “dei”, arriva un nuovo comunicato: poi la scelta dispiazza i naufraghifavorito per la vittoria de “dei” L’edizione de “dei” volge al termine. Tra i favoriti per la vittoria finale spunta. L’inviato di “Striscia la Notizia” è amatissimo dal pubblico e quasi sicuramente arriverà in finale.