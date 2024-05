L’Isola dei Famosi chiude prima | la finale a sorpresa fra una settimana

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 29 maggio 2024)deiha ancora in canna tre puntate, ma se inizialmente la programmazione prevista era quella di mercoledì 29 maggio, mercoledì 5 giugno (semi) e mercoledì 12 giugno (), ora le cose sono cambiate ed è stato deciso di anticipare. In questo modo avremo la puntata di questa sera mercoledì 29 maggio, la semianticipata a domenica 2 giugno e lafissata per mercoledì 5 giugno. Lo stesso numero di puntate ma ben sette giorni in meno in Honduras. Un modo per arginare l’emorragia di ascolti che potrebbero ulteriormente scendere con l’arrivo della bella stagione. A svelare le date è stato il portale DavideMaggio.it. Nel corso di questa sera, durante la 12esima puntata, assisteremo alladoppia eliminazione e all’elezione del primo finalista.