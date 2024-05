Fonte : 361magazine di 29 mag 2024

L’opinionista aggiunge: “Meglio che non senti. Artur afferma: “Ma tu che ne sai? Sei qui con noi?”. Questo è un meccanismo proprio classico di Artur da quando è arrivato”. Non fare finta che non è così”. L’Isola dei famosi, tutti contro Artur: il naufrago affronta un nuovo confronto, interviene Sonia Bruganelli L’Isola dei famosi, nel corso della nuova puntata Artur si ritrova nuovamente faccia a faccia per un confronto con il resto del gruppo.

L’Isola dei famosi Artur a Sonia Bruganelli | Ma tu che ne sai? La stoccata dell’opinionista