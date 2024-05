LionRock l’ultima favoletta per provare a screditare l’Inter Un dato smentisce

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024)ha vinto lo scudetto ormai oltre un mese fa, ma c’è chi non l’ha accettato e non vuole accettarlo, tirando fuori le più grandi follie.riguarda una presunta uscita didall’assetto societario, che avrebbe ripercussioni e possibili penalizzazioni. Ma è tutto falso. TUTTO FALSO – La macchina del fango sui social e alcuni esponenti non certo vicini alle stanno provando tutte per convincersi che no, il ventesimo scudetto non è mai arrivato. E per farlo tirano fuori le storie più strane.favola è quella del fondo, entrato nela febbraio 2019 con il 31,05% delle azioni prima di proprietà di Erick Thohir. Cos’è successo? Qualche giorno fa, all’agenzia Reuters, un rappresentante del fondo ha dichiarato che gli investimenti erano stati interrotti al momento del finanziamento con Oaktree.