L' infrastruttura autostradale resta il motore dello sviluppo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A 100 anni dall'inaugurazione della prima autostrada al mondo, la Milano- Laghi, e a 60 anni dell'apertura dell'Autostrada del Sole, spina dorsale del sistema Paese, il trasporto su gomma si conferma centrale per la mobilità del Paese. I dati sull'andamento della mobilità lungo la rete di Aspi evidenziano la piena ripresa del traffico dopo la crisi pandemica. Ma c'è di più, nel 2023 il traffico dei mezzi pesanti ha superato la soglia record del 2007, andamento confermato anche nel primo mese del 2024. La mobilità sulla rete ha registrato un incremento dell'1,7% rispetto al 2019. Le autostrade sono e resteranno l'portante per l'economia e lodel Paese e per la sua logistica. A conferma della loro importanza occorre ricordare che forte è anche la relazione tra queste infrastrutture e il tessuto produttivo: le imprese si sono tipicamente insediate sui territori con una rilevante dotazione, generando così un'ulteriore crescita economica.