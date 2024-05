L’inafferrabile bravura di Claudio Ranieri

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) «Ecco, questa è una cosa vera che adesso so di sicuro, anche se si tratta di qualcosa di un po’ trito e non so con esattezza che farne: ciò che rimpiango di più nella mia vita è aver mancato di essere gentile. Sarà forse un po’ semplicistico, e sicuramente difficile da mettere in pratica, ma direi che come obiettivo nella vostra vita fareste bene a “cercare di essere più gentili”. Ed eccoci alla domanda da un milione di dollari: qual è il nostro problema? Perché non siamo più gentili? Il fatto è che si finisce con lo scoprire che essere gentili è difficile». Dal discorso di George Saunders per la cerimonia di laurea degli studenti della Syracuse University, maggio 2013, nella traduzione di Anna Bissanti «Salve, piccini. Benvenuti sulla Terra.