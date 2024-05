L' immagine del pacifismo ad uso social | inutile e che discrimina tra morti di serie A e di serie B

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Scorrendo le pagine deimi sono imbattuto da qualche giorno in unache viene via via sempre più condivisa; l’avrete vista anche voi. È una tendopoli ripresa dall’alto con la scritta:«All Eyes on Rafah».(creta dall’intelligenza artificiale) diventata in fretta il simbolo dei pacifisti di tutto il mondo e capace di raccogliere oltre 40 milioni di condivisioni grazie anche ad un tasto, quasi ipnotico: «tocca a te». Insomma un tasto in grado di dividere il mondo in due: da una parte i pacifisti, bravi belli e buoni, dall’altra i guerrafondai (tutto questo nelle interpretazioni un tot al kg che vanno per la maggiore su Instagram e fb). Per quello che vale lo dico in maniera chiara: io passo, non posto, non condivido. E non perché mi piaccia vedere la gente di Gaza morire, non perché i video e le notizie che arrivano ogni giorno dalla Striscia di Gaza mai lascino indifferente, anzi.