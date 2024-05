Licenziato per giusta causa, si ‘vendica’ rubando attrezzatura da lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Reggio Emilia, 29 maggio 2024 – Dopo essere statoper, avrebbe rubatodiper un valore di 1.600 euro. Per questo, un 44enne – residente nel Lazio – è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato. I fatti risalgono al 14 maggio scorso quando l’operaio è andato nell’azienda edile per ritirare i propri effetti personali dopo la cessazione del rapporto lavorativo. Ma alcuni ex colleghi l’hanno visto mentre si allontanava con un ‘taglia piastrelle’ e una saldatrice di proprietà della ditta. Un delegato della società si è presentato in caserma per raccontare tutto e i militari hanno avviato le indagini che, attraverso le testimonianze, hanno portato infine alla denuncia dell’uomo con l’accusa di furto aggravato.