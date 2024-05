L’ha uccisa il marito non si impiccò | svolta in un caso di femminicidio nel Bolognese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Né morte naturale né suicidio come si pensò in un primo momento, ma. Di questo è convinta la procura di Bologna che ha impresso unaa undel 2021, notificando un avviso di conclusione delle indagine per omicidio aggravato dai futili motivi e dalla relazione sentimentale con la donna a un 53enne, accusato di aver ucciso la moglie per vivere una relazione con un’altra donna e inscenato il suicidio. La donna era stata trovata morta il 5 settembre 2021 in un letto nella sua casa di Castello d’Argile, in provincia di Bologna. Il 53enne ha sempre sostenuto di essere tornato a casa a notte fonda e di aver trovato la moglie con una corda al collo fissata alla spalliera del letto, quest’ultimo particolare scoperto solo al mattino.