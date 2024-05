L’ha lasciata in mezzo alla strada Grande Fratello salta un’altra coppia | finisce malissimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Unanata dentro alsarebbe in crisi profonda. Ci sarebbe stata una scenata pubblica e, cosa peggiore, lui l’avrebbeda sola andandosene senza colpo ferire. A rilanciare la notizia è l’esperto di gossip Amedeo Venza. Solo pochi giorni fa era arrivata la notizia dell’addio tra Alessio Falsone e Greta Oliveri. Un addio via social che aveva sorpreso fino ad un certo punto. “Abbiamo deciso conserenità di interrompere la nostra frequentazione”, scriveva Anita. >> “Non hanno ancora informato i naufraghi”. Isola dei Famosi, la bomba sta a poco ddiretta. Lacrime amare per qualcuno “Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso conmaturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi.