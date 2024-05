L’ex di Anita Olivieri verso Temptation Island? Dopo Alessio Falsone si sono risentiti i rumors

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L' ex del Grande Fratello,, in questi giorni è al centro del gossip in seguito alla recente rottura con. I due si erano conosciuti nella Casa del reality,la fine della storia tra laed il fidanzato storico, Edoardo Sanson. Ed a quanto pare, quest' ultimo sarebbe stato contattato nel frattempo per prendere parte ad un reality. L' ex di? Le indiscrezioni Edoardo Sanson ha avuto una lunga storia con, poi entrata in crisi. La scorsa estate però, i due ragazzi avevano deciso di riprovarci, prima cheentrasse nella spiatissima Casa del Grande Fratello. Qui però le cosecambiate per entrambi, fino alla loro rottura ed all' inizio della frequentazione della gieffina con l' inquilino