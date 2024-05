L’esorcismo – Ultimo atto recensione | Russell Crowe combatte di nuovo il Maligno

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La nostradi, debutto registico dello sceneggiatore Joshua John Miller con protagonista, ormai abbonato allo scontro con il: un paio di buone idee non salvano un horror fiacco e pigro, nonostante David Hyde Pierceci è ricascato. Non gli bastava l’essere diventato L’esorcista del Papa, ci volevaper farlo tornare nell’arena a sfidare il Signore dell’Oscurità, il Grande Anniversario o almeno, in questo caso, uno dei suoi tanti sottoposti. Questa volta il campo da battaglia è il set (pensate un po’?) di un horror a sfondo demoniaco, in cuiveste i panni di unre alle prese con problemi di depressione e alcool chiamato a rimettere in sesto la propria carriera e la propria vita.