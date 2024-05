L’esercitazione Eurofighter Aereo sospetto sui nostri radar si alzano i caccia per intercettarlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Grosseto, 29 maggio 2024 – Se unentra nello spazionazionale, ma la sua posizione è "irregolare" (o non era autorizzato al sorvolo oppure ha perso i contatti radio o, ancora, cambia rotta senza validi motivi) diventa un potenziale pericolo per la sicurezza e non è una situazione che ammette fasi di attesa. La risposta del servizio di controllo dello spazioè immediata e affidata all’Aeronautica militare attraverso un sistema di comando tanto rigoroso quanto veloce: dalla segnalazione della traccianon identificata a quando il velilovoviene affiancato daimilitari passano pochi (anzi, pochissimi) minuti. In gergo si chiama "scramble", questa operazione, e per far sì che i piloti abbiano sempre una formazione adeguata alla sua importanza e complessità, viene anche simulata per addestramento.