Leonardo Bonucci si ritira l’addio al calcio con le foto in bianco e nero | Da piccolo sognavo questa storia da raccontare – Il video

Fonte : open.online di 29 mag 2024

Nato a Viterbo, Bonucci ha militato a inizio carriera anche per la squadra della sua città, per poi approdare alle giovanili dell'Inter. . Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

