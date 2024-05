Le vittime toscane della strage dell’Heysel | il dolore e il ricordo trentanove anni dopo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Firenze, 29 maggio 2024 –. Ilva lì, a quel 29 maggio 1985, quandotifosi juventini morirono schiacciati nella calca generata dalle cariche dei tifosi del Liverpool. Il racconto di un testimone Era la finale di Coppa dei Campioni. In migliaia avevano fatto sacrifici per essere lì, allo stadio di Bruxelles, a tifare la loro squadra nel momento più importante, la finale appuntomassima competizione continentale. Non c’erano aerei low cost, non si potevano prenotare gli hotel via internet. Era un altro mondo, ma anche a quel tempo si viaggiava per la propria squadra. Un momento di festa che si trasformò in tragedia. Fu primapartita che partirono gli scontri. La folla si spostò paurosamente all’interno del settore Z dello stadio, quello vicino alla curva del Liverpool, da cui era separato solo da una rete metallica.