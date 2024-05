Le rivelazioni di Trump | Da presidente avrei bombardato Mosca

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A un incontro con alcuni dei principali finanziatori statunitensi della campagna elettorale, in un lussuoso hotel di New York, Donaldha detto esplicitamente che se fosse statolui “avrebbee Pechino se la Russia avesse invaso l’Ucraina o la Cina avesse invaso Taiwan”, suscitando molta sorpresa nei suoi interlocutori Dichiarazioni sorprendenti che arrivano in un momento in cuiha fatto solo rare menzioni all’Ucraina negli ultimi mesi e non aveva mai utilizzato toni così bellicosi in precedenza. Solo lo scorso anno, aveva dichiarato che se fosse stato lui alla Casa Bianca all’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, lo avrebbe «sistemato» in meno di un giorno. Particolarmente sorprendente è pure il riferimento aggressivo alla Cina di Xi Jinping.