Le previsioni meteo per la giornata del 30 maggio 2024

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma Nubi sparse e schiarite nel corso dellama senza fenomeni di rilievo associati. Nuvolosità in aumento dalla serata ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +14°C e +26°C. Lazio Tempo stabile nel corso dellasu tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite. Addensamenti più compatti in serata ma sempre con tempo per lo più asciutto. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, più asciutto tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio ancora piogge sparse, più intense sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni intensi specie tra Veneto e Friuli. AL CENTRO Al mattino qualche addensamento tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con isolati piovaschi sulla Toscana.