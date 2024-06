Fonte : lookdavip.tgcom24 di 29 mag 2024

Ne ha due, uno che vive in Russia con i genitori e l’altro, Kobe, che la segue in giro per il mondo128 euro) si fanno notare mentre le ciabatte Oran di Hermès (595 euro) sono ormai irrinunciabili per tutte le fashioniste.

Le passioni di Anna Kalinskaya | tennis Sinner e… top brand