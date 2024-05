Le pagelle | la prossima senza il campione spagnolo Gil un rosso che può costare caro La partita perfetta di Torner

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) FORTE DEI MARMI GNATA 9. Come in gara uno viene superato solo su tiro piazzato o azioni non nitide. Decisivo in molte circostanze, infonde sicurezza a tutti. CINQUINI 8. Unadi grande spessore con spirito di sacrificio e umiltà in abbondanza. Tutto al servizio della squadra. GALBAS 9. Una enorme quantità di palline giocate, gestite e distribuite e la rete che dà il via alla rimonta nella ripresa. IPINAZAR 8. Vedi alla voce Galbas, mala gioia, che sarebbe stata meritatissima, della rete.10. Due reti e la seconda su un tiro diretto ‘pesantissimo’; assolutamente incontenibile nel gioco. ROSSI 7. Una traversa gli impedisce una rete che avrebbe ampiamente meritato. In area combatte come un leone. COMPAGNO 7. Gli manca solo la rete che cerca con caparbietà e non tanta fortuna.