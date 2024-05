Le pagelle di Legambiente . Bandiera verde sulla Muggiasca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) BELLANOsventola. È il vessillo che gli attivisti diconsegnano a quanti puntano su sostenibilità e innovazione per salvare le montagne dallo spopolamento e dalla crisi ambientale. È stata piantata appunto anche in, per il Muu, il Museo del latte di Vendrogno a Bellano, paese su cui sventolano pure laarancione del Touring, blu per il lago, arancione per il turismo e rossa per i borghi d’Italia. Il Muu è un museo etnografico, in cui si raccontano la storia, le tradizioni e i costumi del luogo, con una particolare attenzione alle fasi della lavorazione del latte. È solo un luogo della memoria del passato; grazie ai volontari che lo gestiscono è un luogo di cultura ed educazionebiodiversità, l’ambiente, il paesaggio.