Le migliori app per dividere le spese con i coinquilini o con gli amici in vacanza e non avrai più problemi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Scaricare un’app perleè sempre una buona idea se devi affrontare un viaggio con glio se vuoi riorganizzarti con i tuoi. Quante volte è successo di fare la spesa o pagare una cena e poi non riavere l'importo esatto? Ecco perché è nata una categoria di applicazioni create su misura peri conti e poter pagare lecomuni in pochi, semplici tap. Grosso modo, queste app funzionano tutte nello stesso modo: prima si crea un gruppo condiviso, poi si aggiungono via via lelasciando che l’app calcoli le quote individuali in base alla somma delle ricevute caricate. Ogni persona può vedere cosa si sta pagando, chi ha saldato il conto e la cifra totale da versare: dopodiché basterà pagare la quota tramite l’app o con un metodo di pagamento differente e, quando tutti avranno versato il dovuto, il gruppo verrà chiuso con l’autorizzazione della persona che è registrata come pagatore.