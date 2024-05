Le Meringhe | un dolce semplice e veloce

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Scopri la storia, la preparazione e le varianti di un classico della pasticceria che conquista con la sua leggerezza e versatilità Lesono unleggero e arioso, amato da molti per la loro consistenza croccante all’esterno e il cuore morbido all’interno. Originarie della cucina europea, queste delizie sono diventate popolari in tutto il mondo, grazie alla loro semplicità e versatilità. Preparare lerichiede pochi ingredienti: albumi d’uovo, zucchero e un pizzico di sale. La magia di questosta nella tecnica di montare gli albumi fino a ottenere una consistenza stabile e lucida, incorporando gradualmente lo zucchero. Alcuni aggiungono un tocco di succo di limone o aceto per stabilizzare ulteriormente la miscela e un po’ di vaniglia per un aroma delicato.