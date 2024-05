Le Iene Beatrice Luzzi | La regina del Grande Fratello a caccia di gigoló ecco com’è andata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Unache non ti aspetti è arrivata ieri sera a Le! In un post pubblicato sul suo profilo social prima della messa in onda della puntata dello show di Davide Parenti l’attrice romana aveva annunciato un servizio “piccante” in cui l’avremmo vista protagonista. Beh, diciamo che le aspettative non sono state affatto deluse, anzi! Dadelde Leil passo è stato brevissimo! In un servizio che più che piccante oseremmo dire infuocato, ladi… gigolò! Missione compiuta? Sì, ma che fatica! Con Gaston Zama,ha voluto mettere in luce il mondo degli escort maschili, facendo finta di essere adi gigolò. Telefono in mano, l’ex gieffina ha iniziato a contattare qualcuno, ma l’impresa è stata a dir poco ardua! Fra chi non stava su Roma, chi chiedeva una foto prima di accettare il “lavoro”, chi invece aveva bisogno di almeno due settimane di preavviso e dulcis in fundo chi insinuava che sicuramente non si sarebbe potuta permettere le sue “prestazioni”, a un certo punto laha iniziato a esclamare di essersi rotta i cosiddetti! Fino a quando è arrivato lui, Massimo, un gigolò professionista dall’aspetto elegante e distinto.