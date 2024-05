Le famiglie rurali costrette a emigrare a causa del cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Secondo un rapporto della Banca mondiale, nell’Asia meridionale i migranti climatici interni potrebbero essere oltre quaranta milioni, pari all’1,8 per cento della popolazione totale della regione. Si prevede che i migranti climatici aumenteranno di un fattore sei entro il 2050, e la percentuale di migranti climatici su quelli interni potrebbe raggiungere il venticinque per cento. Il Vietnam è uno dei Paesi più esposti ai cambiamenti climatici, e il suo impatto è notevolmente rafforzato dal fatto che moltehanno mezzi di sussistenza sensibili al clima. Nonostante la continua riduzione nel corso degli ultimi decenni, la quota dell’occupazione in agricoltura sull’occupazione totale è ancora elevata, circa il quarantaquattro per cento, e l’agricoltura rappresenta ancora una parte significativa del prodotto interno lordo (Pil), circa il venti per cento.