L’e-commerce in Italia ha un valore pari al 7% del PIL

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Non solo dalle aziende alle aziende, non solo dalle aziende ai clienti. L’e-generaanche per lo Stato. Il report di Netcomm in collaborazione con Althesys – il più importante sullo stato dell’e-in, alla presenza anche di grandi attori di Big Tech, da Amazon a Facebook – fotografa un quadro in crescita per tutto il settore. Parliamo di volumi superiori a 133,6 miliardi di euro, il 7% del PILno, con una crescita del 13,9% rispetto al 2021 (i dati che sono stati snocciolati oggi a Roma, nella Sala Galvani dell’Hotel Nazionale in piazza Montecitorio, riguardano, invece, il 2022). Gli impiegati nella filiera dell’e-insono il 6,4% degli occupati totali e questa percentuale coincide con 1,6 milioni di posti di lavoro (il 13,2% in più rispetto alla rilevazione precedente).