Le ambizioni di Luciano Darderi | Giocare le Olimpiadi la Coppa Davis ed essere in top-30

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Prima vittoria nel singolo incontro a livello Slam e top-40. Da febbraioha iniziato la sua scalata e non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’affermazione nel primo turno del Roland Garros 2024 contro l’australiano Rinky Hijikata (n.78 del mondo) fa parte del percorso dell’italo-argentino. Un successo in tre set sul punteggio di 6-3 7-6 (6) 6-1 nel qualeha saputo gestire i momenti di nervosismo che ha avuto. “E’ stata una partita difficile. Era la prima volta in un tabellone di uno Slam e non era facile. Avevo delle aspettative alte, perché sono arrivato qui dopo l’ottima stagione giocata. Sono contento anche se in qualche fase sono stato abbastanza nervoso. Poi mi sono sciolto e ho cominciato a conquistare anche le occasioni di break.