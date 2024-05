Lavoro Trotta Valore D | Orientare le ragazze alle materie scientifiche da piccole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Sull'occupazione femminile in Italia siamo assolutamente arretrati rispetto all'Europa. Servelequando 'sono', perché le bambine già a 6 anni pensano di non essere portate nelle. La prima azione è quella di partire dalla famiglia, poi avviare diverse iniziative come le Olimpiadi della matematica nelle scuole. ComeD abbiamo realizzato 'Inspiring girls', un progetto internazionale di innovazione sociale attivo in 30 Paesi e rivoltogiovani generazioni". A dirlo Paola, head of communications and public AffairsD, in occasione dell'appuntamento con Adnkronos Q&A, 'Le competenze, un punto fermo', in corso oggi al Palazzo dell'Informazione di Roma.