Fonte : calcioweb.eu di 29 mag 2024

Non possiamo più aspettare: l?onda si è alzata e in questa carrellata di esperienze meravigliose la sua energia è arrivata limpidissima. A strappare poi applausi a scena aperta dal pubblico in sala, le due guest star: Gabriella Greison e Vincenzo Schettini, capaci di avvicinare la fisica al grandissimo pubblico come vere rockstar.

Lavoro successo per prima edizione format internazionale Stem Women Congress