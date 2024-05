Fonte : iltempo di 29 mag 2024

E il ruolo della scuola anche, a partire dalle scuole primarie. Non possiamo più aspettare: l'onda si è alzata e in questa carrellata di esperienze meravigliose la sua energia è arrivata limpidissima. Il futuro ci chiama a gran voce: e l'impatto sociale di questa rivoluzione non va trascurato. Perché il mondo stem oggi non è più un ‘affare' delle aziende dell'ict, come era in passato: oggi tutte le aziende vincenti basano il proprio successo sulla matematica e la fisica e l'ingegneria, chiunque investa in innovazione, indipendentemente dal prodotto o dai servizi che produce o sviluppa.

Lavoro successo per prima edizione format internazionale Stem Women Congress