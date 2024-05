Lavoro | Rilevazione Adnkronos relazioni e segnalazioni tra fattori più influenti per trovarlo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (/Labitalia) -tra iche influiscono di più oggi per trovare. E' quanto ha affermato il 43% dei rispondenti alla domanda 'Per trovareoggi quale tra questiinfluisce di più?', nell'ambito delladell', competenze e formazione: quali sono le nuove priorità?', sul sito internet e sui canali social, presentata oggi in occasione dell'evento 'Competenze, un punto fermo', in corso a Palazzo dell'Informazione a Roma. Seguono, tra i, secondo la, la preparazione personale (34%); la scelta del settore (16%); un buon cv (7%). Alla domanda 'Quali competenze sono più utili per trovare?' un 33% ha risposto competenze digitali; un 27% competenze relazionali; un 20% la conoscenza delle lingue e un altro 20% la flessibilità.