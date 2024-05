Lavoro Falautano Angelini Industries | Crescita professionale e valori azienda guida scelta giovani

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Ladatore di-lavoratore è reciproca. In generale le nuove generazioni scelgono il posto dibasandosi su quattro elementi: possibilità di autorealizzazione nel mondo del, obiettivi chiari,. La sostenibilità infatti è legata anche all’aspettoale”. A dirlo Isabella, group chief sustainability officer, in occasione dell?appuntamento con Adnkronos Q&A, ‘Le competenze, un punto fermo’, in corso oggi al Palazzo dell’Informazione di Roma.“Fronte consumatori – spiega – ci troviamo di fronte a generazioni che vogliono cambiare le cose e sono pronti all’attivismo. Quattro su dieci sono disponibili a boicottaggi rispetto a imprese che non hanno rispettato diritti umani e sono disposti a pagare un ‘premium price’ per la sostenibilità”.