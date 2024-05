Lautaro Martinez verrà incontro all’Inter? Questa la situazione – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024)non ha ancora trovato un punto d’con l’Inter per la definizione di un accordo che preveda la sua permanenza presso il club nerazzurro. IL PUNTO –e l’Inter non sono né vicini né distanti. La realtà attuale è quella di una mancata concordanza di idee circa la cifra a cui rinnovare il contratto del Toro con la formazione nerazzurra. La non vicinanza sulle cifre non implica una distanza tra calciatore e società o tifoseria. Come riportato da Sky Sport, al momento, il nodo è rappresentato dal fatto che le parti non abbiano ancora trovato un punto d’sulla soluzione di compromesso idonea per accontentare entrambe. Ciò non significa, però, che la priorità dei nerazzurri sia cambiata: l’obiettivo principale resta quello di raggiungere un accordo per continuare insieme.