Latina l’ex Banca d’Italia e l’ex Garage Ruspi diventeranno sedi universitarie

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 – Siglato l’accordo tra il Comune die la Sapienza – Università di Roma per la concessione in uso dele del. La delibera di giunta approvata oggi, approderà in consiglio comunale per sottoporre all’assise lo schema di accordo tra le parti. “Si tratta di una decisione rivoluzionaria presa dalla nostra amministrazione – dichiara il Sindaco Matilde Celentano – che andrà a cambiare completamente il volto del centro storico di. Tramite l’accordo siglato due immobili storici, ad oggi appartenenti al patrimonio comunale, verranno gestiti dalla Sapienza – Università di Roma che attiverà nuove facoltà a vocazione territoriale potenziando l’offerta formativa già presente sul territorio.