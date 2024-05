Lara Ponticiello muore in tre giorni per una meningite fulminante durante l’Erasmus | aveva 23 anni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La studentessa di Gonzaga (Mantova) è morta per le conseguenze di unamentre si trovava a Berlino per studiare la lingua tedesca. La malattia l'ha uccisa in soli tre: i primi sintomi venerdì 24 maggio, domenica 26 il decesso in ospedale. .