Lara Ponticiello la tragedia durante l’Erasmus | Era una ragazza solare e generosa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quello splendido sorriso, eternizzato dalla foto. Per sempre così,. Raggiante nel giorno che tanto desiderava, quello della laurea in Lingue e Letterature Straniere, il russo e il tedesco. Non c’è più,. Stroncata ad appena 23 anni da una meningite fulminante. Lasi è consumata nei giorni scorsi, improvvisamente, devastando la famiglia dellainsieme con le comunità di Gonzaga, in provincia di Mantova, e Reggiolo, nel territorio di Reggio Emilia. A Gonzagaviveva coi genitori e la sorella, mentre a Reggiolo, dove la madre lavora come maestra, era nata. Venerdì scorso, a Berlino, dove viveva da un po’ per via della partecipazione a un progetto Erasmus dell’università di Bologna dove era iscritta, ha accusato i primi malesseri.