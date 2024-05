Lara Ponticiello | la ragazza di 23 anni morta per una meningite fulminante

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Stroncata da unain tre giorni.di 23residente a Gonzaga, in provincia di Mantova, si trovava a Berlino in Erasmus. Secondo una prima ricostruzione, ha iniziato a sentirsi male lo scorso venerdì 24 maggio. Un malessere che all'inizio non.