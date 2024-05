Fonte : anteprima24 di 29 mag 2024

Insieme possiamo affrontare tutte le sfide che abbiamo davanti e continuare nella nostra mission – afferma Morgante. . L’Ospedale è una famiglia e tutti facciamo parte di questa famiglia. L'articolo L‘AORN San Pio in Udienza Generale da Papa Francesco proviene da Anteprima24. it. rare non è solo un.

L‘AORN San Pio in Udienza Generale da Papa Francesco