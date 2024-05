L’analisi del politologo | La partita è apertissima Schmidt può sorprendere I dibattiti? Fondamentali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Firenze, 29 maggio 2024 – “In un momento in cui gli elettori sono in generale sempre più disinteressati e distanti dai partiti, le campagne elettorali acquistano una funzione particolarmente rilevante. Pensiamo che 50 anni fa le campagne elettorali non smuovevano praticamente nessun voto. Ognuno votava il partito. Oggi tutto è cambiato e, per questo, ogni occasione di confronto e di dibattito pubblico è importantissima". Alessandro Chiaramonte, professore ordinario di Scienza politica alla all’Università di Firenze, è esperto di studi elettorali e di mutamento dei sistemi partitici Non ha dubbi il professor Alessandro Chiaramonte, docente di Scienza politica all’Università di Firenze. "Sicuramente il dibattito organizzato dalla Nazione offrirà un contributo importante all’interno della campagna - prosegue il professore -.