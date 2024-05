L'algoritmo va in Autostrada. La rete di Aspi pronta ad accogliere veicoli a guida autonoma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ladi Autostrade per l'Italia si prepara adla. Innovazione e tecnologia sono capisaldi su cui si basa il piano del Gruppo per lo sviluppo e gestione della. Per raggiungere l'obiettivo sono stati effettuati numerosi test sull'infrastruttura sia a traffico aperto, sia in galleria. Dopo l'entrata in esercizio dei primi 50 km di Intelligent Roads in A1 tra Firenze Sud e Firenze Nord e sul nodo urbano di Bologna,ha portato avanti i progetti sull'autocon la sperimentazione di un sistema che consentirà aidi comunicare con l'infrastruttura stradale mantenendolo stesso livello automazione, anche in assenza del segnale satellitare. Prima concessionaria in Italia a consentire la circolazione di questa tipologia diaffianca in questo percorso il Politecnico di Milano, supportato dall'Osservatorio tecnico di Supporto per le Smart Road e peril Veicolo Connesso e aAutomatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti.