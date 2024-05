L’Alfero supera i playoff e si prende la seconda categoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quest’anno l’Alto Savio ci sta proprio bene nel pallone. Dopo l’entusiasmante promozione della Sampierana Calcio 1926 salita in Eccellenza e la vittoria della sua formazione Juniores nel campionato provinciale, oltre alla salvezza della Bagnese Calcio nel campionato di prima, adesso arriva, dopo gli spareggi dei, la promozione della squadra di Alfero dalla terza alla. Per la cronaca, lo spareggio tra Alfero Calcio e Torresavio di Cesena, andato in campo a Riofreddo di Alfero di Verghereto, si è concluso sull’1 a 1. Esultano e dicono dalCalcio: "Che partita! Alla fine tutti i nostri sacrifici sono stati ripagati e ci siamo presi la nostra rivincita. Che stagione spettacolare, ma soprattutto che squadra spettacolare".