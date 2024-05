L’addio amaro dei francesi alla Scala Legris | sarà la mia ultima stagione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "Sono felice di presentare questa chel’per me". C’è un fondoanche nella "felicità" di Manuel, il direttore del corpo di ballo della. Anche lui è francese, arrivato al Piermarini col sovrintendente in uscita Dominique Meyer e come Meyer si appresta a lasciare ladopo questa2024/25. E se, nel suo caso, ancora non è stato individuato un successore (come Fortunato Ortombina che subentrerà a Meyer), fuori e dentro il teatro si scommette su due punte da novanta: la stella della danza mondiale Roberto Bolle, che ha già fatto sapere pubblicamente di essere interessato, oppure Eleonora Abbagnato, oggi direttrice del balletto dell’Opera di Roma. In alternativa un coreografo, ma rigorosamente italiano: pare che gli stranieri non siano più di moda nei luoghi della cultura patria.