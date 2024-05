L’Accademia riabbraccia Gasperini | L’affetto della gente non è mai mancato Orgogliosi di essere d’esempio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il giorno tanto atteso finalmente è arrivato: mercoledì Gian Pieroè tornato a far visita al torneo deldello Sport per la Solidarietà, appuntamento diventato ormai una bella tradizione e che lo scorso anno lo ha anche visto protagonista assoluto con la consegna del Golden Vip per meriti sportivi (che quest’anno come in un passaggio di testimone andrà invece a Giorgio Scalvini) Lo ha fatto portando simbolicamente con sé l’Europa League conquistata esattamente una settimana fa a Dublino, quando insieme ai suoi ragazzi ha mandato in delirio un’intera provincia: un entusiasmo che ancora non si è esaurito ed è ancora ben tangibile in ogni ambiente che il mister frequenta. “dei bergamaschi non è maiin questi anni, con la città e coi tifosi c’è un legame fortissimo – sottolinea il tecnico di Grugliasco – Prima di addormentarmi dopo la vittoria in coppa c’era tanta felicità, per aver visto tanta gioia nelle persone, dai tifosi al presidente che era emozionatissimo, fino ai giocatori che sono stati i grandi interpreti di questa grande impresa.