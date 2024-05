Laboratori giochi e spettacoli | grande successo per l’Open Day di EGO e Virgo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Cascina (PI), 29 maggio 2024 – Venerdì 24 maggio durante tutta la giornata l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) di Cascina ha accolto quasi 1.000 visitatori per il primoOpen Day del centro di ricerca dopo la pandemia.e attività per tutta la famiglia alla scoperta delle onde gravitazionali e di, l'unico osservatorio in Europa in grado di ascoltarle. Unafesta dedicata alla curiosità per la scienza e a un’educazione divertente per grandi e piccini che, oltre alle visite guidate dell’esperimento, ha offerto al pubblicointerattivi sugli aspetti più avvincenti ed emozionanti della ricerca sulle onde gravitazionali. Decine di ricercatrici, ricercatori e tecnici di EGO ehanno ideato e svoltoe visite guidate, aprendo le porte dei loro spazi di lavoro al pubblico e trovando modalità divertenti e interattive per raccontare ciò che fanno quotidianamente.