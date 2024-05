Fonte : cinemaserietv di 29 mag 2024

In maniera analoga allo splendido Emilia Pérez visto in concorso al Festival di Cannes 2024 (qui la nostra recensione), la presente tranquillità di Gloria viene sconvolta dal passato, che fa ritorno con un figlio nato non dal caso, ma dall’amore. it. La vita che volevi si propone, tramite il consueto approccio da fiction italiana, di esplorare un personaggio inedito per il panorama cinematografico italiano: la storia di una donna AMAB (Assigned Male At Birth), una donna transgender lontana dagli stereotipi: un personaggio vero, fatto di carne e sangue, pieno di sfumature e contraddizioni.

La vita che volevi la recensione | Vittoria Schisano conquista Netflix