La Virtus Certaldo ci crede | Pronti per il gran finale

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Galli San Giovanni, Asciano e Monteroni. Una dopo l’altra, queste formazioni sono tutte cadute al cospetto della, che vincendo i play-off del proprio girone di Divisione Regionale1 ha guadagnato il pass per il triangolare(gare di sola andata) dove è in palio la promozione in Serie C. "Abbiamo allestito una squadra giovane, ma di talento e ben amalgamata, con l’intenzione di entrare sì nei play-off, ma senza sapere effettivamente dove potessimo arrivare – racconta con sincerità il direttore sportivo, Luciano Signorini –. Adesso, però, che siamo in ballo, balleremo fino in fondo". Dopo aver chiusa la stagione regolare al 5° posto, la squadra allenata da coach Crocetti ha dovuto affrontare tutte squadre che si erano piazzate meglio di lei in classifica.