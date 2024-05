La tragedia in cascina. Malore mentre lavora. Agricoltore non ha scampo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) e Stefano Zanette SEMIANA (Pavia) Unimprovviso lo ha colto ieri mattina, come ogni giorno, era al lavoro a Semiana. Per Paolo Taccone, 53 anni,, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto prima che i soccorsi potessero predisporre il trasporto in ospedale. L’episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 10. Forse era intento a trasportare carichi pesanti. L’uomo, che abitava nella vicina Sartirana, era al lavoro all’interno dellaFavina di Semiana quando ha accusa ilche gli sarebbe stato fatale. I soccorsi sono stati allertati subito e sul posto sono intervenute l’automedica ed una ambulanza della Croce Rossa di Mede. Considerata la gravità del quadro clinico del cinquantatreenne è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso di Alessandria che purtroppo però non ha potuto effettuare il trasporto perché Paolo Taccone è spirato poco dopo.