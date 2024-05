La strana guerra nei cieli di Corea | palloncini di spazzatura piovono sul Sud

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 maggio 2024 – Almeno 150giganti contenentisono piovuti stamani in Sud, ‘omaggio’ dei vicini nordni. Chi ha vissuto ladise li ricorda bene: sono simili ai palloni utilizzati nelle rispettive campagne elettorali da Pyongyang e Seul fin dal conflitto degli anni ‘50. Come dimostrano le immagini, ibianchi caduti oggi in 8 delle 9 province sudne (fonte BBC), trasportavano volantini di propaganda del regime di Kim Jong Un ma anche rifiuti. Le autorità sudne hanno chiesto ai cittadini della zona di non uscire di casa e l’esercito ha invitato a non toccarli. LadeiCarta igienica e feci Le immagini LadeiIn qualche modo Pyongyang aveva annunciato il ‘blitz’ contro la "frequente dispersione di volantini e altri rifiuti" nelle aree di confine da parte degli attivisti del sud.