La strana guerra dei cieli | piovono palloncini pieni di letame e spazzatura

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nell’era del nucleare e dei forti timori per quello che potrebbe accadere nel mondo, le tensioni tra la Corea del Nord e la Corea del Sud hanno preso una piega decisamente insolita:carichi di feci e rifiuti sono stati inviati da Pyongyang a Seul, aggravando le preoccupazioni sulla sicurezza e l’igiene lungo il confine fortemente militarizzato. Sono oltre 150 irilevati mercoledì, secondo l’agenzia di stampa Yonhap. Le autorità sudcoreane hanno lanciato avvisi ai residenti nelle aree di confine, esortandoli ad evitare il contatto con questi oggetti non identificati e a segnalare immediatamente qualsiasi ritrovamento alle forze armate o alla polizia. Questi lanci non sono solo una violazione del decoro ma rappresentano anche un chiaro sfregio alle normative internazionali, come ha sottolineato un funzionario del Joint Chiefs of Staff (JCS) della Corea del Sud, denunciando tali atti come “disumani e volgari”.