La soap turca di Canale 5 continua a riservare sorprese e ostacoli da superare 

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sono giorni di grande tensione per i protagonisti di Endless Love, che torna in onda oggi alle 14.10 su5. Le nuove puntate dellapromettono nuovi intrighi. Ognuno porta avanti un proprio disegno e per Nihan e Kemal sarà sempre più difficile trovare un punto di incontro. Serie tv: 10 titoli da non perdere a maggio 2024 X Leggi anche › “Endless Love”, Nihan e Kemal si alleano contro Emir e si arriva a un punto di svolta su Karen Endless Love, puntata di oggi 29 maggio e domani Nihan (Neslihan Atagül) è scomparsa e nessuno sa che fine abbia fatto.