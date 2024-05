La skincare è un gioco da ragazzi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

Avere la possibilità di seguire una routine didi comprovata efficacia già da teenager è importantissimo. Per quanto la tentazione di rimandare il tutto ai venti o addirittura ai trent'anni sia forte, chi ben comincia è già a metà dell'opera. Durante la pubertà subentrano e si possono notare moltissimi cambiamenti che purtroppo non si limitano all'acne, per quanto fastidiosa. Ben presto, acqua e sapone non bastano più a mantenere fresca e in salute la pelle. Perciò, ecco i consigli di alcuni tra i dermatologi e i visagisti più autorevoli, utili a tenere in perfetto ordine la propria pelle già da giovanissimi. Come cambia la pelle durante la pubertà? Durante l'adolescenza, la pelle cambia e non di poco: «In questo periodo, il cambiamento cutaneo più comune sta nella comparsa dell'acne dovuto alla sovrapproduzione di sebo», dichiara Claudia Barthelemy Bernardo, visagista e fondatrice di The Healthy Skin Room.